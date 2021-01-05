Внаслідок ДТП ще один підліток потрапив до лікарні, водія затримано.

У Житомирській області поліцейські затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння смертельно травмував 10-річну дитину.

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Як повідомляється на сайті обласної поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора ввечері в смт Білокоровичі Олевського району.

"Близько 22:20 по вул. Гагаріна селища водій "Фіат Добло Максі", рухаючись у напрямку виїзду з населеного пункту до автодороги Київ-Ковель, у темряві на неосвітленій ділянці дороги скоїв наїзд на групу підлітків", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП 10-річний хлопець помер на місці від отриманих травм, 15-річний підліток потрапив до лікарні з відкритим переломом ноги.

"Водія, 31-річного жителя с. Лопатичі, було доставлено до медичної установи для освідування на вживання алкоголю. У нього відібрано зразки крові. За зовнішніми ознаками, чоловік перебував у стані сп’яніння", - повідомили в поліції.

Водія затримано, тривають слідчі дії. Транспортний засіб вилучено та призначається його експертне дослідження.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

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Автор: Надя Пришляк