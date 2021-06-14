Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У Києві троє зловмисників жорстоко побили таксиста, звинувачуючи його в зґвалтуванні знайомої.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

До правоохоронців звернувся чоловік й розповів, що невідомі утримують його товариша у квартирі. Туди приїхали патрульні, слідчі, спецназ та лікарі.

"Поліцейські з’ясували, що напередодні молодик, який працює у таксі, підвозив пасажирів на адреси, однак виявилось, що в однієї пасажирки немає грошей. У результаті між водієм та дівчиною виникла сварка, про яку згодом вона розповіла своїм товаришам, а також додала, що її нібито зґвалтували", - розповіли в поліції.

Зловмисники вирішили "допомогти розібратися" й викликали таксиста під приводом нібито забутих речей в авто. Коли той приїхав, його затягнули його до оселі та протягом кількох годин били. Згодом нападники запропонували йому "вирішити питання" за $25 тисяч.

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"За силової підтримки спецпризначенців, працівники поліції потрапили до помешкання, де виявили дівчину із трьома молодиками та в одній із кімнат – 21-річного потерпілого. Хлопця із забоями та переломами госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги", - йдеться в повідомленні.

Фігурантів затримали, це - мешканка Київської області, 2000 року народження, та мешканці столиці, 2000, 2001 й 2002 років народження, раніше не судимі. Наразі їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Це передбачено статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини, за якою відкрито кримінальне провадження.

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Автор: Юрій Годован