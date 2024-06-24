Душив ременем безпеки: у Чернівецькому ТЦК заявили про напад ухилянта на його працівників

Чоловік, якого затримали під час спроби втекти за кордон, хотів задушити водія автомобіля ТЦК ременем безпеки.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП заявили про напад на його працівників чоловіка, затриманого після невдалої спроби перетину кордону. Про це йдеться у повідомленні ТЦК.

"Громадянин після невдалої спроби незаконного перетину кордону, був затриманий і переданий військовослужбовцям ТЦК та СП. Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних, він напав на військовослужбовців та завдав тілесних ушкодження, зокрема здійснив спробу удушення водія ременем безпеки. З метою вгамування порушника було викликано слідчо-оперативну групу, для надання медичної допомоги військовослужбовцям – екстрену медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі.

Відео дня

У ТЦК додали, що травмовані військовослужбовці стали до лав ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення і проходили службу у десантно-штурмових військах. У зв’язку зі станом здоров’я переведені до ТЦК та СП.

Інцидент із затриманням працівниками ТЦК чоловіка у Львові

У соцмережах з'явилося відео затримання військкомами у Львові цивільного чоловіка, якого затягнули у мікроавтобус і силою там утримували.

На кадрах видно, що військкоми намагаються зачинити двері автомобіля, притискаючи ними ноги затриманого. На захист чоловіка стали перехожі. Вони вимагали відпустити його, наголошуючи на неправомірних діях ТЦК.

У Львівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що вказаний чоловік востаннє з’являвся у військкомат 9 років тому. Відтак його запросили у салон автівки, аби виписати повістку. Там зазначили, що побачивши жінку, яка знімала це на відео, чоловік почав провокувати працівників ТЦК на конфлікт та поводився неадекватно. Інцидент завершився тим, що йому виписали повістку та відпустили.

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