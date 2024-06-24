Військовозобов’язаному виписали повістку та відпустили.

У соцмережах з'явилося відео затримання військкомами у Львові цивільного чоловіка, якого затягнули у мікроавтобус і силою там утримували.

За даними одного із місцевих Телеграм-каналів, інцидент стався на Високому Замку. Зазначається, що працівники ТЦК затягли чоловіка у мікроавтобус.

На кадрах видно, що військкоми силою його утримують та намагаються зачинити двері автомобіля, притискаючи ними ноги затриманого. Присутній на місці патрульний поліцейський у ці дії не втручається.

На захист затриманого стали перехожі. Вони вимагали відпустити чоловіка, наголошуючи на неправомірних діях ТЦК.

У Львівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інцидент.

Там розповіли, що, виконуючи службові обов’язки група оповіщення ТЦК і поліції проїжджала вулицею Замкова у Львові.

"Помітили громадянина призовного віку. Зупинилися і запитали про військово-облікові документи. Після того, як він надав їх, військовослужбовці виявили, що востаннє громадянин з’являвся у військкомат 9 років тому. Відтак чоловіка запросили у салон автівки, аби виписати повістку", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ТЦК, у цей час повз проходила жінка. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вона почала знімати їх на камеру телефону.

"Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт… Військовослужбовці не били людину. Намагаючись використати становище, коли перехожа інцидент знімала на відео, чоловік поводився неадекватно", - пояснили у ТЦК та додали, що військовозобов’язаному виписали повістку, після чого відпустили.

Чи мають право представники ТЦК затримувати громадян – відповідь Міноборони

У Міністерстві оборони України заявили, що представники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доправляти їх до територіальних центрів комплектування.

У відомстві наголосили, що повноваження проводити адміністративне затримання та примусово доправляти громадянина до ТЦК мають лише працівники поліції. Військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних, такого права не мають.

Однак в Міноборони зазначили, що представники ТЦК можуть допомагати поліцейським "вживати заходів" щодо адміністративного затримання та доставляння до ТЦК військовозобов’язаних, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку.

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