Примітно, що в декларації за 2021 рік він вказав чималі статки.

Колишній керівник Чернігівської ВЛК Ігор Кодовбецький, в якого під час обшуків виявили майже 1 млн доларів США, в останній декларації вказав понад 600 тис. грн доходу та авто за 800 тис. грн. Цю декларацію він подавав ще в 2021 році.

Примітно, що згідно з декларацією за 2020 рік, яку він подав при звільненні зі Збройних Сил України, екс військовий не мав нерухомості. Основними видами його доходів були:

заробітна плата в Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки – 271 тис. грн,

дохід від відчуження майна – 229 тис. грн.,

інша зарплата – 98 тис. грн.

Також він отримував пенсію у розмірі 25,4 тис. грн та соціальні виплати – 7,4 тис. грн.

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Крім того, Кодовбецький задекларував автомобіль Toyota RAW-4 2020 року випуску за майже 800 тис. грн.

Водночас за даними журналістів Суспільного Чернігів, у січні цього року Кодовбецький звернувся до Чернігівського окружного суду з позовом проти Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області.

В ухвалі суду, що є у доступі, сказано, що чоловік вважає протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду в області щодо обмеження його пенсії максимальним розміром, який не перевищує десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність зріс до 2361 грн, тобто йдеться про пенсію в розмірі 23 610 грн.

Кодовбецький звернувся до суду, щоб зобовʼязати Головне управління перерахувати і виплачувати йому пенсію без обмеження максимальним розміром. У документі зазначається, що "при перерахунку раніше призначеної пенсії не допускається звуження змісту та обсягу соціальних гарантій". Згідно з ухвалою суду, позовна заява прийнята до розгляду та відкрито провадження у справі.

Справа Кодовбецького: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України затримала колишнього очільника військово-лікарської комісії Чернігівщини, вилучивши під час обшуків у нього майже мільйон доларів.

Він за гроші обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я.

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