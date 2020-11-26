Гарячий двобій водіїв з кров'ю у Києві потрапив на відео / Скріншот
Двоє чоловіків побилися обіч Кільцевої в Києві вранці, 26 листопада.
Відео інциденту з’явилося у Telegram Киев оперативный.
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Гарячу бійку спровокувало небажання водіїв поділити смугу для маневру.
Після непорозуміння на дорозі чоловіки припаркували транспорт і взялися до з’ясування обставин кулаками. Гарячий двобій потрапив одразу на кілька камер очевидців.
Унаслідок конфлікту один розбив обличчя іншому. В мережі перепалку між чоловіками вже порівняли з боями у грі Mortal Kombat.
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