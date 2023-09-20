Після окупації півострова він обіймав різні керівні посади на окупаційних телеканалах та працював "заступником міністра інформації та зв’язку Криму".

Прокурори заочно повідомили про підозру гендиректору окупаційного медіахолдингу "Телерадіокомпанія Крим", який є найбільшим кремлівським рупором на захопленому росіянами півострові. До ТРК входить 16 проросійських ЗМІ, зокрема, "Перший кримський", "Крим 24" та інші, повідомили у прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про Вадима Пєрвих.

"На своїй посаді підозрюваний бере активну участь у проведенні політичних та інформаційних заходів задля підтримки збройної агресії РФ. Також здійснює пропагандистську діяльність та просуває російські наративи, впливаючи у такий спосіб на свідомість мешканців окупованих територій", - пояснили правоохоронці.

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Зокрема, наразі Пєрвих розповсюджує матеріали із закликами до насильницької зміни встановленого в Україні конституційного ладу та зміни меж її державного кордону.

Після окупації півострова російськими збройними силами він обіймав різні керівні посади на телеканалах "Перший Кримський", "Неаполь" та радіо "Лідер". Також чоловік працював так званим заступником міністра інформації та зв’язку Криму.

Наразі він отримав підозри за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ч. 3 ст. 109 КК України), посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України), колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України), а також виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Згідно з чинним законодавством, Пєрвих загрожує до 12 років позбавлення волі.

Проблеми російських пропагандистів

Як писав УНІАН, нещодавно російських пропагандистів не пустили на прес-конференцію президента Франції Еммануеля Макрона в рамках саміту "Великої двадцятки" у Нью-Делі. Йдеться зокрема про головну редакторку Russia News Катерину Надольську.

Російське міністерство закордонних справ у відповідь заволало про "французьку русофобію" та "расизм".

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