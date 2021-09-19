42-річний чоловік з незрозумілих причин взявся грати в російську рулетку з пневматичним пістолетом.

Бажання харків'янина пограти в російську рулетку закінчилося для нього лікарнею.

Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

42-річний мешканець Харкова був у стані хмільного сп'яніння та, як зазначається, з незрозумілих причин вирішив "пограти у російську рулетку" - щоправда, з пневматичним пістолетом.

Стрілок вижив. Результатом такої "гри" для нього стало поранення правої скроні.

Читайте такожУ Харкові невідомі потрощили автомобіль швидкої допомоги, яка приїхала на виклик (фото)Медики "швидкої", які приїхали на місце події, надали чоловіку першу допомогу, а згодом постраждалого шпиталізували до нейрохірургічного відділення лікарні.

Раніше в одному з кафе Харкова знайшли труп підприємця з вогнепальним пораненням. Попередньо поліція з'ясувала, що чоловік застрелився з помпової рушниці. У загиблого знайшли передсмертну записку, в якій він просить вибачення за скоєне.

Що таке російська рулетка

Російська рулетка - це азартна потенційно смертельна гра. За правилами гравець залишає в барабані револьвера один набій і обертає барабан так, щоб загубити розташування патрона. Далі гравці по черзі приставляють револьвер до скроні й натискають на курок.

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Автор: Катерина Комолова