За попередньою версією, загиблий мав стосунок до закладу та наклав на себе руки.

В одному з кафе Харкова знайшли труп з вогнепальним пораненням.

Як повідомляє "Суспільне", тіло чоловіка лежало у приміщенні кафе "Чилі", розташованому в корпусі університету ім. Каразіна на проспекті Незалежності. На місці працюють слідчі, кафе оточили стрічкою.

За попередньою версією, загиблий мав стосунок до закладу та наклав на себе руки.

"Кафе сьогодні не працює, перебуває на ремонті, там нікого немає. Попередньо, сталося самогубство, ми зараз усе з'ясовуємо. Людина стосується цього закладу, який закрито на ремонт", - розповів начальник Головного управління поліції Харківщини Станіслав Перлін.

Триває огляд місце події та "відпрацьовуються усі версії", додав він.

Раніше на дні харківського озера знайшли тіло дитини, в Запоріжжі чоловіка розстріляли в ресторані, а у спальному районі Одеси виявили скелетований труп із запискою.

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Автор: Катерина Комолова