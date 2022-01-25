Клієнтська мережа зловмисників поширювалася на чотири області України, з'ясували правоохоронці.

Служба безпеки України викрила міжрегіональну групу з фальшування COVID-сертифікатів, очолювану депутатом однієї з районних рад Харківщини.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"У ході слідчих дій на Луганщині викрито міжрегіональну групу осіб, які масово підробляли сертифікати про щеплення від COVID-19 та довідки про негативні ПЛР-тести", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, організував протиправну діяльність директор "Центру первинної медико-санітарної допомоги" одного з районів Харківської області, який до того ж є депутатом місцевої ради. Крім того, до оборудки причетні двоє мешканок Луганщини, які очолювали приватну комерційну структуру з працевлаштування за кордоном, а підроблені COVID-сертифікати були частиною "пакету" їхніх клієнтів.

Зазначається, що депутат місцевої ради відповідав за "достовірність" фальшивок. Він забезпечував внесення даних щодо щеплення до електронної системи eHealth стосовно українців, яких насправді не вакцинували. Коштувала така фальшивка 2,2 тис. грн.Читайте такожВ Одесі викрили схему підробки COVID-сертифікатів

В СБУ додали, що клієнтська мережа зловмисників поширювалася на Харківську, Луганську, Полтавську та Київську області. Схема діяла півроку з місячним обігом понад 100 тис. грн.

Правоохоронці задокументували вісім епізодів цієї протиправної діяльності. У ході обшуків, проведених в офісних приміщеннях комерсантів на Луганщині та у службових приміщеннях Центру на Харківщині вилучено документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням); ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України, обрання їм запобіжного заходу та відсторонення медика від виконання службових обов’язків.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада відхилила проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (№6084). Документом, зокрема, передбачалася "ковідна амністія" для деяких громадян.

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