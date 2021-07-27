Затриманий "злодій в законі" є громадянином Росії, він перебуває у санкційному списку РНБО.

На Харківщині затримано "злодія в законі" на прізвисько "Леван Гальський" та "кримінального авторитета", які намагалися потрапити на територію України з Російської Федерації поза пунктом пропуску. Чоловіки ховалися у соняшниках.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Зазначається, що учора, 26 липня, правоохоронці затримали двох осіб без будь-яких документів.

"За оперативними даними, порушниками є "злодій в законі" на прізвисько "Леван Гальський" та "кримінальний авторитет", - йдеться у повідомленні.

У департаменті додали, що 42-річний "злодій в законі" – громадянин Російської Федерації – у травні цього року був включений до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України. Його спільник – 31-річний громадянин Грузії та "кримінальний авторитет".

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Як відомо,14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 138 юридичних та 674 фізичних осіб, серед них – пов'язані з агресією Російською Федерацією проти України та "злодії в законі".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що 12 моряків РФ намагалися потрапити до України за паспортами окупованого Криму. Порушникам заборонили в’їзд до України на три роки.

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Автор: Світлана Макринська