Держкомісія з надзвичайних ситуацій окреслила завдання задля ліквідації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС.

На даний момент немає жертв серед населення через високу воду після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, про це йшлося на засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Серед іншого комісія окреслила чотири головні завдання задля ліквідації наслідків терористичного акту.

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По-першу, необхідно організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях. За словами Шмигаля, перші евакуаційні потяги з Херсона відправляються о 13:00.

Другим завданням є контроль ситуації навколо Запорізької АЕС, щоб не допустити розвитку найгіршого сценарію.

По-третє, за словами голови уряду, необхідно забезпечити населення питною водою.

"Вже напрацьовані пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуємо виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше", - зазначив Шмигаль.

Ще одним завдання є оцінка екологічних наслідків теракту – Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.

"Усі отримали завдання й доручення по кожному з цих пунктів. Рішення мають бути напрацьовані швидко й невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації", - зазначив прем’єр.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Російські окупаційні війська цієї ночі підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Росіяни фактично знищили Каховську ГЕС та Каховське водосховище. За оцінками "Укргідроенерго", підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню.

Крім того, існує ризик затоплення біля 80 населених пунктів на Херсонщині. Через підрив дамби є також загроза катастрофи на Запорізькій АЕС.

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