Попередньо, вбивця вистрілив шість разів.

Кілер, який розстріляв 42-річного чоловіка в стоматологічному кабінеті в Яремче, був одягнений у лижний костюм. Поліція розшукує підозрюваного

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Кілер забіг в стоматкабінет та розстріляв пацієнта. При цьому лікаря-стоматолога вбивця не зачепив.

"Зроблено орієнтовно шість пострілів. Більш детально встановить судмедексперт", - розповів заступник начальника ГУ НП в Івано-Франківській області Денис Кравченко.

Потерпілого доставили в місцеву лікарню. Медики доклали всіх зусиль, що врятувати пацієнта, але безрезультатно.

"У пацієнта були критичні показники, настала клінічна смерть, реанімаційні заходи виявилися неуспішними", - пояснив лікар-хірург Станіслав Яцук.

За даними правоохоронців, вбито 42-річного чоловіка мешканця Івано-Франківська.

Очевидці стверджують, що на вбивці був лижний костюм, а на обличчі маска.

Вбивство в стоматкабінеті в Яремче - що відомо

О 18:45 лікар-стоматолог повідомив у поліцію, що в Яремче вбили людину. За його словами, в кабінет забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Після цього він відразу втік.

Поранений помер під час надання медичної допомоги. Згідно з інформацією ЗМІ, застрелили Ігоря Дутку, відомого в кримінальних колах як "Сухий".

Особовий склад поліції Івано-Франківської області підняли по тривозі. У пошуках нападника залучені всі оперативні служби та наряди поліції.

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