Правоохоронці встановили, що потерпілий отримав смертельні травми під час конфлікту з пасажиром таксі.

У Києві чоловік забив до смерті перехожого, який намагався вчинити конфлікт із працівником АЗС.

Відео інциденту опублікувала Нацполіція Києва.

До поліції надійшло повідомлення про смерть 45-річного чоловіка на автозаправної станції на проспекті Романа Шухевича.

Правоохоронці встановили, що потерпілий отримав смертельні травми під час конфлікту з пасажиром таксі.

"Ми з’ясували, що чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові. У результаті потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав "швидку". Прибувши, лікарі констатували смерть чоловіка", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські затримали підозрюваного на місці події, ним виявився киянин, 1995 року народження, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Слідчі повідомили про підозру фігуранту справи, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який образився на персонал і "замінував" розважальний заклад.

Зловмисником виявився 46-річний киянин, який знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік пояснив, що персонал не пускав його до приміщення, тож він образився та "замінував" будівлю.

Автор: Денис Прядко