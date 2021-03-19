В міжнародному аеропорту «Одеса» 18 березня затримали контрабанду сигарет на 3 млн грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ, в четвер в аеропорту прикордонники блокували спробу ввезення контрабандних сигарет Omega іноземного виробництва.
Зазначається, що вантаж прибув в аеропорт авіарейсом з Дубая (ОАЕ), як «збірний», без належного оформлення для переміщення підакцизних товарів.
За результатами перевірки інформації правоохоронцям вдалося виявити близько 200 ящиків сигарет на загальну суму понад 3 млн грн.
Операція з блокування контрабандного переміщення тютюнових виробів здійснювалася прикордонниками спільно з митницею і СБУ.
За повідомленням прес-служби Одеської митниці, в літаку, який прибув з Об'єднаних Арабських Еміратів, було 100 тис. пачок сигарет.
Сигарети без акцизних марок мав отримати український суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності.
Зараз тривають подальші заходи з встановлення всіх обставин правопорушення.
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