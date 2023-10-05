У травні 2023 року у власності військкома зʼявився автомобіль Toyota RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн.

Національне агентство з питань запобігання корпупції виявило у заступника начальника Полтавського ТЦК та СП ознаки набуття необґрунтованих активів на 1,8 млн гривень. Такого висновку в агентстві дійшли під час проведення моніторингу способу життя військкома.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК. Встановлено, що у травні 2023 року у власності військкома зʼявився автомобіль Toyota RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця його мати набула у власність квартиру у Полтаві вартістю майже 2 млн грн. При цьому, як зазначають в агентстві, доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги придбати цю квартиру.

"З урахуванням зібраних під час здійснення моніторингу способу життя матеріалів, Національне агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 кв.м. була придбана за кошти воєнкома. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн", – йдеться у повідомленні

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Ці матеріали були передані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільно процесуального кодексу України.

Корупція у військкоматах

Декілька місяців тому спалахнув скандал довкола начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова. За час повномасштабної війни його родина встигла "розжитися" маєтком в іспанії, елітним автомобілем та офісним приміщенням за кордоном. Після цієї справи в Україні почалися масові перевірки військкомів, а президент Зеленський звільнив усіх обласних військкомів.

Проте після цього корупція в терцентрах комплектування не зникла. У вересні на Харківщині викрили працівника районного військкомату. Він за гроші пропонував чоловікам призовного віку "відкосити" від мобілізації.

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