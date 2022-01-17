Патрульні помітили, що чоловік дебоширить і затримали його.

У Чернівцях правоохоронці затримали хулігана, який в неділю ввечері вибив вхідні двері у приміщенні Чернівецької міської ради.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області.

За попередніми даними, під час патрулювання поліцейські помітили, що невідомий чоловік розбиває вікна і вхідні двері у приміщенні міськради.

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На місце пригоди прибули працівники поліції охорони, а також слідчо-оперативна група. Силовики затримали порушника.

Як повідомляють очевидці у соцмережах, хуліган прийшов до міськради та з вигуками "Брехуни!" влаштував дебош.

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