У Чернівцях затримали хулігана | фото city.cv.ua
У Чернівцях правоохоронці затримали хулігана, який в неділю ввечері вибив вхідні двері у приміщенні Чернівецької міської ради.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області.
За попередніми даними, під час патрулювання поліцейські помітили, що невідомий чоловік розбиває вікна і вхідні двері у приміщенні міськради.
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На місце пригоди прибули працівники поліції охорони, а також слідчо-оперативна група. Силовики затримали порушника.
Як повідомляють очевидці у соцмережах, хуліган прийшов до міськради та з вигуками "Брехуни!" влаштував дебош.