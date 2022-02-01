Хлопець почав тікати від машини патрульних, а коли його наздогнали, він впав на землю та мав ознаки наркотичного сп'яніння.

У Дніпрі патрульні знайшли підлітка, який зник 5 днів тому. Правоохоронці випадково помітили 16-річного хлопця, а той почав від них тікати та поводив себе вкрай неадекватно.

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Дніпропетровскьої області в Telegram.

31 січня приблизно о 6:00 ранку на вулиці Юліуша Словацького патрульні помітили підозрілого хлопця, який одразу почав тікати, коли побачив машину правоохоронців. Копи його наздогнали, але той поводився дуже дивно.

"Хлопець поводився неадекватно — впав на землю, голосно кричав. Поліцейські помітили, що він має ознаки наркотичного сп'яніння та викликали швидку допомогу", - розповіли у прес-службі.

Читайте такожУ Дніпрі з-під криги виловили мертвого підліткаМедики госпіталізували парубка через його неадекватний стан. Правоохоронцям вдалося встановити особу хлопця. Ним виявився 16-річний мешканець села Вербки Павлоградського району, якого вже п'ять днів шукають батьки. Хлопець зник 27 січня, він пішов з дому та не повернувся.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Харкові знайшли застреленим чоловіка, якого вважали зниклим.

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