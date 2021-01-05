Перед цим вони відзначали Новий рік і разом пили горілку.

В Одесі чоловік у новорічну ніч убив співмешканку за те, що вона приховала свою венеричну хворобу і заразила його.

Читайте такожУ Києві в новорічну ніч чоловік вбив цивільну дружину пострілом у голову

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, про НП, що сталася в ніч на 1 січня, стало відомо лише 3 січня.

Зокрема, до поліції звернулися медики швидкої допомоги, які розповіли, що на лінію «103» зателефонував невідомий, повідомивши, що скоїв убивство.

«Правопорушник повідомив про те, що сталося, по спецлінії «103», але ні свого прізвища, ні адреси проживання не назвав. Вжитими заходами правоохоронці встановили, що телефонував медикам 30-річний городянин, який проживає в Суворовському районі міста», - повідомили в главку.

У квартирі чоловіка вони виявили мертву 39-річну жінку, у якої була розбита голова. За словами господаря, він жорстоко побив співмешканку, коли нібито дізнався, що вона приховала від нього важливу інформацію про стан свого здоров'я.

Зокрема, він сказав, що почав бити жінку, коли дізнався, що вона його заразила.

Перед цим вони відзначали Новий рік і разом пили горілку.

Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до десяти років. Зараз вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Також вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова