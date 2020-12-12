Іноземець намагався впливати на криміногенну ситуацію в регіоні.

У Суворовському районі Одеси поліцейські затримали кримінального "авторитета" з вогнепальною зброєю, викраденою з військової частини.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, затримання проводилося оперативниками регіонального управління карного розшуку разом з працівниками Суворовського відділу поліції за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення.

Зазначається, що в автомобілі, на якому пересувався 30-річний виходець з однієї з колишніх республік СРСР, поліцейські виявили вогнепальну зброю і боєприпаси. Зброя виявилася бойовою і разом з набоями придатним до стрільби. Також встановлено, що цю зброю було викрадено з однієї з військових частин Одеської області.

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За даними поліції, цей зловмисник намагався впливати на криміногенну ситуацію в регіоні. Він потрапляв у поле зору правоохоронних органів і раніше, зокрема в 2017 році. Тоді за незаконне зберігання наркотичних засобів і вогнепальної зброї Комінтернівський районний суд області засудив його до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік і 3 місяці.

Однак під час перебування на випробувальному терміні чоловік скоїв хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, за що Суворовський районний суд Одеси взяв його під варту. Згодом суд змінив зловмисникові запобіжний захід на домашній арешт, що дозволило йому скоїти інші злочини.

Цього тижня затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Вчора Київський районний суд Одеси обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 10 млн грн.

Крім того, вирок 2017 року, за яким зловмисник відбував покарання умовно, направлено на новий розгляд.

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Автор: Лариса Козова