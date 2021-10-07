У прес-службі ТРЦ кажуть, що бійку спровокували самі відвідувачі.

У столичному ТРЦ сталася бійка між охоронцем супермаркету та двома відвідувачами. Прес-служба закладу заявляє, що сутичку спровокували молодики, проте батько одного з хлопців звинувачує у всьому охорону.

Про це пише РБК-Україна.

Як пояснили журналістам у ТРЦ, перепалка сталася близько 6:30 ранку в супермаркеті "Сільпо". Один з двох п’яних хлопців віком 20 років на зауваження охоронця щодо зухвалої поведінки вдарив його кулаком в обличчя.

На що охоронець вдарив нападника у відповідь. Тоді другий хлопець накинувся на чоловіка та почав його бити.

Читайте такожНа Харківщині сталася масштабна пожежа: вогонь плавив балкони (відео)Молодиків тримали у приміщенні ТРЦ 45 хвилин до приїзду правоохоронців. У прес-службі кажуть, що мають відеодокази, але покажуть їх лише поліції.

Батько одного з хлопців у мережі заявив, що після нападу у його сина діагностували поламані ребра: "Мій син з другом підходили до ескалатора на виході з "Сільпо", у них виникла суперечка з охоронцем, після словесної перепалки почалася бійка, після чого підбігли ще кілька охоронців, скрутили юнаків і завели в кімнату охорони".

Під час затримання охоронці, пише батько потерпілого, протягом кількох годин били юнаків і навіть погрожували ножем вирізати очі, якщо ті спробують заявити про злочин у поліцію.

Проте, після обурення деяких користувачів, родич потерпілого хлопця у зізнався у мережі, що його син іноді справді агресивно реагує на зауваження, але це не є приводом для порушення прав людини.

Наразі батько з сином звернулися до Печерського відділення поліції.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова