У Киви з Майманом давній конфлікт. Так, в січні минулого року в столичному ресторані між ними сталася бійка.

Відомому блогеру та ветерану АТО Михайлу Майману, у якого був особистий конфлікт з нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою, зламали хребет.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив сам депутат.

"Відомий" ветеран АТО", Міша Майман (Моня-Дірка), що ховається на території Туреччини від кримінальної відповідальності, став жертвою нападу з боку турецької мафії", - повідомив Кива.

За словами нардепа, Майман перебуває у важкому стані в лікарню

"Невідомі жорстоко побили Мішу, зламавши йому хребет. Його життю вже нічого не загрожує, але ходити він буде нескоро", - додав він.

Читайте також"Погрожував відрізати голову": учасник бійки з Кивою розповів свою версію інциденту

Нагадаємо, в липні Майман опублікував відео, на якому видно, що він зустрів Киву на відпочинку в одному з найдорожчих готелів Анталійського узбережжя - п'ятизірковому Rixos Sungate.

"Зустрів депутата Іллю Киву в турецькому готелі Rixos Sungate. Відпочиває нардеп у номері люкс за 10 тисяч доларів за 10 днів. Добре живуть депутати ОПЗЖ за наш з вами рахунок", - прокоментував він відео.

"Ти до мене приїхав? Що, стрижень зламався?" - запитав Майман Киву.

У підсумку вони домовилися зустрітися в суді.

Кива і Майман - історія конфлікту

У січні минулого року в столичному ресторані сталася бійка за участю нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Чоловіком, з яким стався конфлікт, виявився ветеран АТО Михайло Майман, який брав участь в АТО у складі батальйону "Свята Марія".

У зв'язку з цим Держбюро розслідувань викликало нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву для вручення підозри.

Також у його відношенні було відкрито кримінальне провадження за нанесення тілесних ушкоджень відвідувачу одного з ресторанів.

Автор: Віолетта Орлова