56-річному чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Житель Чернігова облаштував у гаражах майстерню з переоснащення зброї, поліцейські вилучили у нього міни, гвинтівки, кулемети та автомати.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Чернігівської області.

За наявною у поліцейських оперативною інформацією, фігурант провадження, 56-річний чоловік облаштував у гаражах майстерню, в якій займався переробкою та переоснащенням зброї. Також він відновлював бойові якості стрілецької зброї, переробленої в заводських умовах на масогабаритні макети.

Під час слідчих дій у двох гаражах поліцейські виявили 40 предметів, зовні схожих на вогнепальну зброю та вибухонебезпечні боєприпаси. Серед них, зокрема, ручні гранати, різноманітні міни, одноразові гранатомети різних моделей, одна гвинтівка та кілька карабінів Мосіна, п’ять гвинтівок СВТ, ручні кулемети Дегтярьова, автомати Калашникова, ППШ, пістолети-кулемети ППС, два станкові кулемети.

Читайте такожКримчанин на тлі розстрілу у пермському виші вирішив пожартувати про розстріл у Росії (відео)Всі перелічені предмети поліцейські вилучили та направили на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру в Чернігівській області.

Обшук відбувся на виконання ухвали суду в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого влітку поточного року за ч. 1 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї, незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Вікторія Токарєва