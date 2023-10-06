Нацполіція і Державне бюро розслідувань вивчили ситуацію, з'ясували журналісти.

У Києві сталася бійка, в якій брали участь нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Куницький і позафракційний депутат Артем Дмитрук. Правоохоронці передали в Офіс генерального прокурора подання на народних обранців.

Правоохоронці побачили в діях політиків ознаки злочинів, передбачених статтями 296 і 122 Кримінального кодексу нашої країни - це хуліганство і умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, пише "Українська правда", посилаючись на відомості співрозмовника в правоохоронних органах.

"Національна поліція і Державне бюро розслідувань вивчили ситуацію і надали відповідні дані для розгляду в Офіс генерального прокурора", - наголошується в повідомленні.

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Варто зазначити, що в Україні рішення про початок кримінального провадження щодо нардепів приймає генпрокурор чи людина, яка виконує його обов'язки.

Важливі новини Києва - сьогодні це варто знати

5 жовтня ЗМІ дізналися, що Олександр Куницький і Артем Дмитрук побилися з чоловіком. Нардепи звинуватили чоловіка в причетності до шахрайської діяльності. За словами самого чоловіка, народні обранці вимагали у нього гроші.

Дмитрук стверджує, що вони з Куницьким прибули в бізнес-центр "Протасів" для перевірки роботи шахрайського кол-центру, і там у них виник конфлікт з "підставною особою". За словами Дмитрука, бійку спровокував саме "підставний" чоловік. У поліції підтвердили, що в Голосіївському районі Києва була бійка за участю народних депутатів.

І Куницький, і Дмитрук раніше вже були помічені в бійках. Зокрема, минулого року в результаті бійки в Одеській мерії за участю нардепа Дмитрука постраждали 10 осіб. Влітку 2021 року Куницький у їдальні Верховної Ради побився з нардепом Миколою Тищенком.

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