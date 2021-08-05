23-річний хлопець помер на місці аварії від отриманих травм.

Смертельна аварія сталася на дорозі Львів-Бірюховичі. В результаті ДТП загинув 23-річний водій Porsche.

Про це повідомила прес-служба поліції Львівської області.

Правоохоронці повідомили, що аварія сталася 4 серпня близько 00:30. Легковик винесло на зустрічну смугу, де він врізався у фуру, за кермом якої був 32-річний житель Стрийського району. На місці ДТП від отриманих травм помер 23-річний водій Porsche.

По фото видно, що від машини буквально нічого не залишилося, крім купи металу. Її просто зім'яло.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу України.

За даними місцевого видання "Твоє місто", в ДТП загинув Павло Крок 1998 року народження. Він навчався в Австрії.

Хлопець являється сином відомому Львівському бізнесменові Ростиславу Кроку, який володіє кількома компаніями, у тому числі туристичним комплексом у Славському.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові легковий автомобіль злетів з мосту в річку. ДТП сталося ввечері 4 серпня на проспекті Гагаріна, 354. Автомобіль Audi A-6 пробив огорожу мосту та злетів у річку. Від падіння авто отримало вм'ятини.

Автор: Анастасія Горбачова