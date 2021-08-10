Бешкетник встиг розбити чотири вікна.

Водій автобуса водному з мікрорайонів Житомира на світанку під'їхав до житлового будинку, припаркувався на тротуарі та намагався заїхати на клумбу з квітами. Жителі квартири на першому поверсі зробили йому зауваження, через що чоловік розлютився та став бити лопатою по вікнах.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Свавілля водія мікроавтобуса вдалося зняти на камеру смартфона сусідам постраждалих мешканців, але чоловіка це не зупинило. У якийсь момент крики й погрози викликати поліцію все ж зробили свою справу. Бешкетник сів у своє авто і поїхав.

У свою чергу власники постраждалої квартири викликали поліцію. Правоохоронці нарахували чотири розбиті вікна.

Читайте такожНа Житомирщині "чорні копачі" добували тротил з авіабомб"Особа чоловіка, який розбив кілька вікон, встановлена. Це житель цього ж мікрорайону. На цей момент тривають слідчі дії", - розповіла речник поліції в Житомирській області Алла Ващенко.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, житель Олевського району закопав вкрадений мотоцикл у власному дворі, намагаючись приховати скоєний злочин від правоохоронців.

Автор: Анастасія Горбачова