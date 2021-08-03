За словами місцевих, причиною трагедії стала нетвереза сімейна сварка.

В селі Троянів на Житомирщині 27-річний Микола вбив свого 49-річного батька Василя, після чого намагався втекти з місця злочину. Місцеві кажуть, що конфлікти в родині були звичайним явищем.

Подробиці трагедії з’ясував OBOZREVATEL.

За словами місцевих жителів, сім'я, де сталася трагедія, нічим особливим не вирізнялася. Там виховували трьох синів. Молодший зараз в армії, у середнього є своя сім'я і він живе окремо. А ось старший син Микола розлучився з дружиною, з якою виховує двох дочок 7 та 8 років. Колишня дружина залишила дітей погостювати в батька й діда, а сама поїхала у справах.

Як розповіли в обласній поліції, Колишня дружина підозрюваного привезла дівчаток на прохання бабусі погостювати. В ту ніч вона була на роботі. Батько і син звечора випивали, потім у них виник конфлікт, вони побилися. В результаті батько отримав смертельні травми.

Син намагався приховати вбивство, витягнув тіло в город. А потім посадив дітей у машину і спробував втекти, але в'їхав у стовп, не проїхавши й сотні метрів.

Дівчата постраждали, але змогли самостійно вибратись з машини. Вони звернулись до свого дядька і повідомили про аварію. Той прийшов до будинку загиблого, де застав свого п’яного брата. А згодом знайшов і тіло батька. Діти сказали, що дідусь спить за сараєм. Але виявилося, що Василь уже був мертвий, на місце викликали поліцію. Слідчі на місці з’ясували, що саме Микола стоїть за вбивством батька.

За словами односельців, скандали і сварки в родині виникали часто. І цього разу Микола нібито пригадав батькові, що той допоміг брату купити автомобіль.

"Загиблий Василь вирізнявся агресивною вдачею. Він, коли вип'є, наче божеволіє. Жорстоко бив свою дружину, діставалося і трьом дітям. Правда, самі хлопці виросли нормальними. Середній взагалі спокійний, вихований, молодший теж. У старшого характер пішов у батька, він теж як вип'є, то у нього розум мутніє. Кажуть, що вони разом випивали і посварилися", – розповіла одна з місцевих мешканок.

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Водночас місцеві кажуть, що в родині усі працювали, і навіть тримали двох коней.

Нагадаємо, пригода сталася 30 липня. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 49-річного чоловіка, який після скоєння злочину викрав автомобіль у брата та з двома доньками влаштував ДТП.

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Автор: Дмитро Захаров