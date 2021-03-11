Тіло дитини оглянули судмедексперти.

На знайденому у селі Щасливе Херсонській області тілі 7-річної Марійки Борисової виявили сліди від удушення та зґвалтування.

Читайте такожЗнайшли у мішку: з’явилися перші деталі загибелі 7-річної дівчинки під ХерсономПро це пише місцеве видання «Новий день» з посиланням на поліцію.

Зазначається, що тіло дитини, яке знайшли у мішку в сараї, оглянули судмедексперти.

«На дитині – куртка, штани, шапка, чоботи, як і було вказано в орієнтуванні, за яким дівчинку шукали. Поліція не відхиляє, що одягли її вже після скоєння злочину. Коли сталося вбивство, одразу чи після зникнення дитини, з’ясовують», – говориться у повідомленні.

Смерть 7-річної Марії Борисової: що відомо

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Те, що дитини довго не має в полі зору, помітила мати у неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самотужки, а потім звернулися до поліції. До пошуків залучили кінологів та кілька волонтерських загонів.

Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.

Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

Причина смерті дитини встановлюється. Тривають слідчо-розшукові дії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц