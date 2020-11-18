Водій заявив, що вживає знеболювальні препарати.

У Києві затримали водія маршрутки, який, ймовірно, вживав наркотики.

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Зокрема, патрульні помітили на проспекті Свободи водія 180-ї маршрутки, який розмовляв телефоном та знаходився без маски. Коли копи до нього підійшли, водій скинув пакетик із білою порошкоподібною речовиною собі під ноги.

"Каже, що болить зуб і тому приймає знеболюючі препарати, назву яких не знає, але тут і не озброєним оком видно, що він під кайфом", - йдеться у повідомленні.

На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Інциденти з маршрутками у Києві

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Автор: УНІАН