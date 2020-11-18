Водія вивели з маршрутки / Киев Оперативный Facebook
У Києві затримали водія маршрутки, який, ймовірно, вживав наркотики.
Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
Зокрема, патрульні помітили на проспекті Свободи водія 180-ї маршрутки, який розмовляв телефоном та знаходився без маски. Коли копи до нього підійшли, водій скинув пакетик із білою порошкоподібною речовиною собі під ноги.
Пакет він викинув під ноги / Киев Оперативный Facebook
"Каже, що болить зуб і тому приймає знеболюючі препарати, назву яких не знає, але тут і не озброєним оком видно, що він під кайфом", - йдеться у повідомленні.
За словами водія, у нього болить зуб / Киев Оперативный Facebook
На місце викликали слідчо-оперативну групу.
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