Водія з численними травмами госпіталізували.

У Львівській області автомобіль злетів з дороги в річку.

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Поблизу села Тухля водій на крутому повороті не впорався з керуванням, зніс відбійники і авто впало у воду.

Очевидці аварії відразу ж зупинилися і, ще до приїзду рятувальників і поліції, кинулися рятувати постраждалих.

Але пасажирка, 42-річна жителька Стрия, була вже без ознак життя. 58-річного водія з численними травмами госпіталізували.

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Автор: УНІАН