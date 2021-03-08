Пасажирка автомобіля загинула / фото Варта 1
У Львівській області автомобіль злетів з дороги в річку.
Читайте такожУ Києві троє людей загинули під час пожежі у недобудованій лазніПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Поблизу села Тухля водій на крутому повороті не впорався з керуванням, зніс відбійники і авто впало у воду.
Очевидці аварії відразу ж зупинилися і, ще до приїзду рятувальників і поліції, кинулися рятувати постраждалих.
Але пасажирка, 42-річна жителька Стрия, була вже без ознак життя. 58-річного водія з численними травмами госпіталізували.
Новини України: у Львівській області автомобіль злетів з дороги в річку, є жертви
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