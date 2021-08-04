Зловмисник попросив у власника позичити Tesla - нібито для зйомки реклами.

В Одесі чоловік привласнив елітний електромобіль Tesla свого знайомого. 48-річному підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляється на сайті ГУ нацполіції в Одеській області, зловмисник попросив у знайомого автівку "Tesla" нібито для зйомки реклами для приватного підприємства, у якому працював. Однак замість того став використовувати електрокар у власних цілях, перефарбував його та змінив частину комплектуючих.

Власник авто зрозумів, що машину йому не повернуть, і звернувся до поліції. Поліцейські розшукали автомобіль – він був частково розібраний на запчастини на СТО в селі Усатово. Крадія викрили за місцем мешкання.

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Ведеться розслідування за ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Автомобіль вилучено, фігуранту справи повідомили про підозру.

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Автор: Дмитро Захаров