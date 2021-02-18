Наразі станції "Палац спорту" та "Майдан Незалежності" зачинені

У Києві знову "замінували" кілька станцій метро.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

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"Станції "Палац спорту" і "Майдан Незалежності", а також пересадочні вузли зачинено на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки, запевнили у метрополітені.

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Автор: Катерина Лиманська