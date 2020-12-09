У чоловіка, якого викрали 8 грудня на вулиці Княжий Затон, вимагали 800 тис. доларів.

У Києві поліція затримала чотирьох осіб, які викрали юриста і вимагали 800 тисяч доларів.

Про це повідомили у Національній поліції України.

У вівторок, 8 грудня, правоохоронцям повідомив очевидець про те, що близько 13:00 на вулиці Княжий Затон невідомі силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку.

Для розшуку автомобіля, вказаного очевидцем, у столиці ввели спеціальний оперативний план.

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Невдовзі іномарку знайшли у Дніпровському районі на вул. Сиваській. У салоні машини було троє осіб, ще двоє – неподалік. Серед них був викрадений чоловік. Чотирьох зловмисників поліцейські затримали.

Як стало відомо, потерпілий працює в юридичній компанії, яка надавала юридичну підтримку керівнику відомої будівельної фірми. Зловмисники під приводом зустрічі виманили чоловіка на зустріч. Коли він прибув на власному автомобілі до супермаркету на вулиці Княжий Затон, потерпілого силою заштовхали у його ж автомобіль та повезли. Дорогою викрадачі вимагали у нього повернення неіснуючого боргу, а відтак змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми на 800 тисяч доларів.

Згодом у потерпілого відібрали два мобільні телефони, гроші та технічний паспорт на автомобіль.

За цими фактами здійснюється досудове розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України – розбій (ст. 187), вимагання (ст. 189), незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146) та незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289).

Викрадення юриста: що відомо

Сьогодні у ЗМІ зявилась інформація, що екс-нардеп Максим Микитась може бути причетний до викрадення співробітника своєї компанії.

Як повідомлялось, Микитась нібито дав своєму юристу хабар у 700 тисяч доларів з метою отримання бажаного вердикту в одному із судів, проте той справу "не вирішив".

Повідомлялось, що Микитась нібито замовив викрадення чотирьом особам (двоє з яких чеченці) з метою повернення зазначеної суми.

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Автор: Інна Андаліцька