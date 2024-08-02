Поліцейські повідомляють про шістьох постраждалих від погроз та залякувань людей, які не підлягали мобілізації.

Працівників одного із ТЦК та СП Тернопільської області звинувачують у викраденні та побитті людей, з яких вони вимагали гроші за уникнення мобілізації.

Як повідомляють у поліції, керівник місцевого ТЦК разом з трьома працівниками та колишнім військовослужбовцем налагодив корупційні схеми уникнення мобілізації. Вони вдавались до погроз, побиття та викрадення людей.

Члени організованої злочинної групи вимагали гроші за непроходження ВЛК, оновлення військових даних та отримання відстрочки. Вони отримували за це від 100 000 до 150 000 доларів на місяці. Отримані гроші ділили між собою - розмір "зарплати" залежав від виконаних завдань.

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Очільнику корупційної схеми оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП у Тернопільській ОВА. Суд обрав їм запобіжні заходи з правом внесення застави у 242 тисячі гривень, і вони скористалися цією можливістю. Згодом слідчі та працівники кримінальної поліції встановили нові деталі справи.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Андрія Ткачика, наразі відомо про шістьох постраждалих від погроз та залякувань людей, які не підлягали мобілізації.

"Поліція звертається до громадян, хто потерпів від цих осіб, звертайтеся до ГУНП або до територіальних підрозділів поліції за місцем проживання, щоб ми могли встановити об'єктивну кількість потерпілих. Я впевнений, що їх буде набагато більше", - закликав він.

Серед постраждалих - житель Чортківського району, який є батьком чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні. Він розповідає, що вночі до його будинку увірвалися люди у формі та почали бити його ногами, після чого витягнули з приміщення та вивезли у невідомому напрямку. У чоловіка діагностували переломи ребер та інші тілесні ушкодження.

"Я сперечався і казав, що права мене забирати вони не мають, бо у мене четверо дітей. Знову почали бити, копали ногами. Наступного дня мене відвезли на автобусну зупинку. З'ясувалося, що за мене заплатили викуп. Гроші зібрали родичі та заплатили за мене 30 тисяч гривень", - розповів він.

У Тернопільському обласному ТЦК СП запевняють, що всіляко сприятимуть слідству. Організатору та чотирьом спільникам голосили підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчинене з корисливих мотивів організованою групою), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі звернулися з клопотанням про тримання під вартою без права внесення застави.

Скандал у Тернопільському ТЦК

Восени минулого року в мережі з'явилося відео побиття людей у Тернопільському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Незабаром Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони ТЦК. Обох звинуватили у катуванні, а солдата - ще й у незаконному позбавленні волі.

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