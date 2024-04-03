Жінка відповідатиме за скоєння дрібного хуліганства.

Одна із жінок, яка напала на автомобіль військовослужбовців центру комплектування та соціальної підтримки на Хмельниччині, понесе покарання. Про це повідомляє Оперативне командування "Захід".

Зазначається, що поліція почала розслідування стосовно жінки, яка зіпсувала автомобіль військових ТЦК.

Зокрема, відкрито адміністративне провадження за статтею 173 "Дрібне хуліганство", згідно якої їй загрожує штраф у розмірі 3-7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк 40-60 годин, виправні роботи на строк 1-2 місяці з відрахуванням 20% заробітку, адміністративний арешт на строк до 15 діб.

В командуванні вкотре нагадали, що військовослужбовці ТЦК є частиною ЗСУ і будь-яка протиправна дія проти них нестиме за собою покарання.

Деталі нападу жінок на автомобіль ТЦК у Хмельницькій області

Наприкінці березня у соцмережах з’явилося відео нападу жінок на автомобіль військовослужбовців ТЦК на Хмельниччині. Вони обурювалися тим, що на фронт забирають молодих хлопців, а поліцейські та працівники СБУ залишаються в тилу, і що ця машина повинна бути на передовій для вивезення поранених.

Також жінки вигнали з авто чоловіка у військовій формі, а одна з них розбила палицею лобове скло.

Згодом у Хмельницькому ОТЦК та СП повідомили, що напад стався на військовослужбовців Шепетівського РТЦК під час проведення заходів оповіщення.

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