У ДТП загинули чоловік, жінка та їхня 12-річна дитина, які перебували у легковику.

На Черкащині внаслідок зіткнення легковика та вантажівки загинули двоє дорослих і дитина.

Як повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції у Черкаській області.

Аварія сталася сьогодні близько 09:00 неподалік села Мала Севастянівка Уманського району.

"Чоловік, жінка та їхня 12-річна дитина загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі "Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка" у Черкаській області", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, 40-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав за зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Renault.

Від отриманих травм водій та пасажири легкового авто загинули на місці аварії.

Поліція встановлює причини та обставини ДТП.

Як раніше повідомляв УНІАН, жорстка аварія за участю поліції сталася в місті Первомайськ Миколаївської області. В результаті ДТП серйозно постраждала одна людина.

Зіткнулися автомобіль Renault, за кермом якого перебував 41-річний чоловік, і службове авто Mitsubishi Outlander, водієм якого був 26-річний поліцейський групи реагування патрульної поліції Першотравневого районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

Автор: Світлана Макринська