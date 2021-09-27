Мешканка міста поскаржилася на невідому істоту, яка знищила увесь її курник.

У Дніпрі загадкова тварина вночі пробралася до курника та вбила усіх птахів. Хижа істота випила кров курей та втікла.

Мешканка міста втратила птахів та з сумом показала знекровлених курей у місцевій спільноті в Facebook.

Так, у колишньому селищі Чаплі, яке наразі є районом Дніпра, жінка розводила курей. 26 вересня, приблизно о 22:30, вона зайшла до курника та побачила, що усі її птахи мертві.

Якась хижа тварина пробралася до курника. Вона вбила усіх птахів. За словами жінки, невідома істота подушила курей та випила їхню кров. Мешканка Дніпра вважає, що загадковим "монстром-кровопивцем" могла бути куниця.

Також жінка зазначила, що тварина могла вбити курей через людську помилку. Власниця курника не вимикала у сараї світло, а це могло приманити хижу істоту. В результаті, жінка втратила одразу 25 птахів.

Читайте такожУ Криму тигр відкусив палець однорічному хлопчикові - до хижака дитину піднесли батьки (фото)За словами мешканки Дніпра, тварина приходить вбивати птахів не вперше. За останні 6 місяців кровопивця вбила приблизно 75 курей. На цей раз жінка навіть не почула, як істота влаштувала "побоїще", хоча знаходилася поряд.

"Жах, яких тільки гадів не розвелося", - пишуть коментатори. Вони відзначають, що бачили тварин, схожих на куниць, вже декілька разів. Проте як захистити курей від хижих істот, які п'ють їхню кров, люди не знають.

Раніше УНІАН вже повідомляв про кумедний випадок з птахами та тваринами. На курку напав яструб, а півень та козел її захистили. Все це потрапило на відео.

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Автор: Віолетта Орлова