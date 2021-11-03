При цьому сторона слідства, за словами адвоката дочки жертви аварії, досі не звернулася до суду для примусового відбору біологічних зразків.

Підозрюваний у скоєнні смертельної аварії в Харкові 16-річний Микола Харківський відмовляється здавати аналіз крові.

Про це розповів адвокат дочки загиблого в аварії Ігоря Носова - Ігор Черняк на своїй сторінці у Facebook.

"Після ДТП Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз. Безумовно, це - його право за законом. Але сторона слідства має право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. І поки це право не реалізовано", - повідомив Черняк.

За його словами, це важливо, тому що саме аналіз крові може повністю виключити відсутність в організмі будь-яких речовин, що прямо впливають на кваліфікацію злочину.

"Іншими словами, проведений аналіз сечі виключає багато, але далеко не все", - додав адвокат.

Він також зазначив, що правоохоронцям слід встановити всіх очевидців ДТП, а у справі вже дуже оперативно було призначено низку необхідних експертиз.

Читайте такожДіти потребують пересадки шкіри після спроб зробити солодощі з "Гри в кальмара""Хотілося б вірити, що вони будуть проведені в найкоротші терміни без будь-якої тяганини. ... Важливим моментом є встановлення всіх безпосередніх очевидців ДТП. Упевнений, що органи Нацполіції повинні зробити для цього все можливе. Наше спільне завдання - їм у цьому допомогти. ... Упевнений, що повне і всебічне розслідування - це саме те, що необхідно як усім сторонам кримінального провадження, так і суспільству загалом", - написав Ігор Черняк.

Аварія в Харкові: що сталося

Увечері 26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, але зіткнувся з Chevrolet.

В результаті 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti - двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина - з важкими травмами доставлено в лікарню.

16-річному водієві повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Його затримали.

Харківський зізнався, що сидів за кермом Infiniti, і попросив вибачення у рідних загиблого водія Chevrolet.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова