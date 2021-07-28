На електронну пошту підприємства надійшов лист.

Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування Чорнобильської атомної електростанції. Невідомі надіслали відповідний лист на електронну пошту.

Про це повідомляє прес-службу Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна електростанція".

"28 липня на електронну пошту ДСП "Чорнобильська АЕС" від невідомої особи знову надійшло повідомлення про те, що на території промислового майданчика станції закладено вибуховий предмет", - йдеться в повідомленні.

На електростанції оголосили режим аварійної готовності, виконали заходи щодо захисту персоналу станції та заходи щодо запобігання терористичній загрозі.

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Крім того, на АЕС створено оперативний штаб з представниками СБУ, Нацполіції, ДСНС.

Через повідомлення про мінування туристичні групи змушені чекати, коли завершать пошук вибухівки.

У прес-службі Національної поліції України в Київській області повідомили, що продовжують перевірку інформації про нібито мінування Чорнобильської атомної електростанції.

"Йде перевірка ... Кінологи і вибухотехніки на місці", - сказали в поліції.

У прес-службі також додали, що в поліцію повідомлення про цю ситуацію надійшло близько 10:20.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, яким пропонується визнати кримінальним проступком проникнення в зону Відчуження без дозволу або самовільне поселення там.

Автори: Таня Поляковська, Анастасія Горбачова