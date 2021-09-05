Попередньо, причиною аварії стала несправність одного із котлів.

Паровий вибух стався сьогодні на цукровому заводі в селищі Гребінки Київської області

Як повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, вибух стався близько 16:00.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативної група Білоцерківського районного управління поліції. За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного із котлів.

"Відомо, що серед постраждалих п‘ятеро людей, двоє з яких госпіталізували до столичної лікарні. Інших постраждалих доставили до Білоцерківської міської лікарні № 2. Стан потерпілих на даний час не відомий", – йдеться у повідомленні.

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Автор: Тамара Отовська