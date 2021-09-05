На цукровому заводі пролунав вибух / фото npu.gov.ua
Паровий вибух стався сьогодні на цукровому заводі в селищі Гребінки Київської області
Як повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, вибух стався близько 16:00.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативної група Білоцерківського районного управління поліції. За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного із котлів.
"Відомо, що серед постраждалих п‘ятеро людей, двоє з яких госпіталізували до столичної лікарні. Інших постраждалих доставили до Білоцерківської міської лікарні № 2. Стан потерпілих на даний час не відомий", – йдеться у повідомленні.
На цукровому заводі пролунав вибух / фото npu.gov.ua
На цукровому заводі пролунав вибух / фото npu.gov.ua
Вас також можуть зацікавити новини