У період з 2008 по 2017 роки житель Слов’янська облаштував у приватному будинку так звану студію, де знімав відеоматеріали порнографічного характеру за участю дітей.

На Донеччині до 15 років ув’язнення засуджено чоловіка, який зґвалтував 19 неповнолітніх.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

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Судом встановлено, що у період з 2008 по 2017 роки 58-річний житель Слов’янська облаштував у приватному будинку так звану студію, де знімав відеоматеріали порнографічного характеру за участю дітей, які у подальшому викладав у мережу Інтернет. У місці розпусти зловмисник під погрозами розправи розбещував та ґвалтував підлітків.

«Загалом жертвами зловмисника стали 19 неповнолітніх осіб», - йдеться у повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним в утриманні місць розпусти, зґвалтуванні та розбещенні малолітніх і неповнолітніх дітей, а також створенні зображень порнографічного характеру за їхньою участю (ч. 2 ст.149, ч. ч. 2, 3 ст.153, ч. ч. 1, 2 ст.156, ч. ч. 3, 4, 5, ст. 301, ч. 3 ст. 302, ч. 1 ст. 304 КК України) та засудив до 15 років позбавлення волі.

Крім того, засуджений має сплатити на користь потерпілих 250 тис. грн моральної шкоди.

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Автор: Світлана Макринська