Хлопець служив на контракті, був родом з Дніпропетровщини.

Спеціалізована прокуратура Об’єднаних сил розслідує факт загибелі 18-річного військового-контрактника на Донеччині, якого знайшли мертвим 9 січня.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.

"9 січня Донецькою спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 2003 року народження, уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, попередньо встановлено, що солдат, який обслуговував кулеметне відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого з приводу непоправної втрати", - додали у прокуратурі.

За фактом загибелі військовослужбовця здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

"Розглядаються також інші версії, зокрема, умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня на Донеччині без ознак життя виявили військовослужбовця військової служби за контрактом 2001 року народження родом із Запорізької області.

Попередньо було встановлено, що солдат, механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

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