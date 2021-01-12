На горі Захар Беркут в районі селища Волосянка Львівської області зупинився крісельний підйомник канатної дороги. 14 людей опинились в пастці на великій висоті, в умовах морозу.
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Як повідомляється на сторінці МВС в Facebook, зупинка сталась сьогодні близько 10 ранку. В той момент на підйомнику перебували 14 людей – усі вони працівники підйомника. Температура повітря на той момент складала 2 градуси морозу.
Зазначається, що о 10:35 всіх 14 людей з підйомника зняли. Роботи завершено.
До робіт залучались п’ятеро рятувальників та одна одиниця техніки.
Нагадаємо, 1 січня у Славському Львівської області на підйомнику застрягли 70 туристів.
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