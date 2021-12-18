Нині життю дитини нічого не загрожує.

Патрульний поліцейський Михайло Бойко з міста Сєвєродонецьк у свій вихідний день героїчно врятував дитину, яка перебувала в палаючій квартирі.

Деталі порятунку розповіли в прес-службі патрульної поліції.

Це сталося вчора ввечері на вулиці Першотравневій. Коп вийшов на пробіжку, однак отримав дзвінок від дружини. Вона повідомила про пожежу в їхньому під'їзді. Патрульний побіг туди й дізнався від сусідів, що у палаючій квартирі перебуває дитина - чутні крики й плач. Він кинувся на порятунок і до прибуття пожежних вибив замок дверей.

"Відчинивши двері квартири, де була пожежа, Михайло побачив на підлозі непритомного хлопчика. Взявши дитину на руки, він виніс її до під’їзду, де стояли люди. Після цього сусіди повідомили, що у квартирі можуть ще перебувати діти. Михайло знову повернувся у квартиру, яка палала. Оскільки задимлення не дозволяло пересуватися у повний зріст, патрульному довелося повзки пробиратися кімнатами у пошуку дітей. Проповзши декілька метрів, Михайло закричав, щоб хтось відгукнувся, але ніякої відповіді не пролунало. Зрозумівши, що більше не може перебувати в приміщенні, через нестачу повітря, патрульний вибіг надвір", - йдеться у повідомленні.

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Врятований хлопчик прийшов до тями й розповів, що крім нього у квартирі нікого немає. Дитину відвезли до лікарні, її життю загрози немає. Пожежу загасили рятувальники, слідчі встановлюють обставини події.

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Автор: Юрій Годован