Зловмиснику загрожує тривале ув'язнення.

У Харківській області правоохоронці підозрюють 36-річного чоловіка у вбивстві власної дружини.

Як повідомляє прес-служба обласного главку Національної поліції, трагедія сталася в селищі Докучаєвське. Правоохоронцям він сказав, що жінка раптово померла.

Трагедія сталася напередодні ввечері.

"За адресою виїжджали керівництво і слідчо-оперативна група відділення поліції. В кімнаті гуртожитку поліцейські виявили тіло 34-річної мешканки Чугуєва. Для встановлення причини смерті померлу направили до моргу. За висновками експертизи, її смерть настала через численні забої голови", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку мають намір обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше одесит убив ножицями сусіда, який образив його п'ятирічну дочку. Молодий чоловік завдав опоненту шість смертельних ударів у груди. Потерпілий від ран, несумісних з життям, помер. Тіло виявила його співмешканка, яка викликала правоохоронців, і вони за кілька годин з'ясували, хто скоїв вбивство.

Автор: Юрій Годован