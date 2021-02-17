За даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням.

Сьогодні вранці на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого травми отримали 10 людей.

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Про це повідомляє Нацполіція Харківської області.

За даними правоохоронців, 41-річний водій автобуса Mercedes сполученням "Харків-Люботин" не впорався з керуванням та наїхав на відбійник, після чого автомобіль перекинувся.

"За попередньою інформацією, в транспортному засобі знаходилися 17 пасажирів. 10 громадян отримали тілесні ушкодження та звернулися по медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Всі обставини аварії встановлюють працівники поліції.

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Автор: Катерина Лиманська