Сьогодні вранці на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого травми отримали 10 людей.
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Про це повідомляє Нацполіція Харківської області.
За даними правоохоронців, 41-річний водій автобуса Mercedes сполученням "Харків-Люботин" не впорався з керуванням та наїхав на відбійник, після чого автомобіль перекинувся.
"За попередньою інформацією, в транспортному засобі знаходилися 17 пасажирів. 10 громадян отримали тілесні ушкодження та звернулися по медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Всі обставини аварії встановлюють працівники поліції.
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