Зловминсники користувалися тим, що могли вільно пересуватися вночі, коли цивільні громадяни не мають права виходити на вулицю.

На Харківщині співробітники районного ТЦК крали газовий конденсат, користуючись можливістю вільно пересуватися під час комендантської години. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За версією слідства, тепер уже колишній охоронець одного з районних ТЦК Харківської області створив організовану групу, до якої залучив ще трьох теж уже колишніх військовослужбовців цього ж військкомату.

"Протиправна діяльність їх полягала у викраденні нафтопродуктів, які перебувають у магістральних трубопроводах Харківської області. Користуючись можливістю вільно та безперешкодно пересуватися під час комендантської години фігуранти за допомогою спеціального обладнання вчиняли крадіжки", – повідомляє прокуратура.

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За підрахунками правоохоронців, загалом фігуранти змогли викрасти газового конденсату на загальну суму понад 400 000 грн. Також зазначається, що своїми діями зловмисники могли спричинити аварію і пожежу на газовій магістралі, в тому числі із загибеллю людей.

Наразі усім чотирьом повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України – крадіжка у великих розмірах, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану. Якщо провину буде доведено в суді, їм загрожує до 12 років ув’язнення.

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