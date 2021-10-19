Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом отримання тілесних ушкоджень патрульним поліцейським.

У Харківській області водій легкового автомобіля наїхав на патрульного поліцейського, коли той виписував йому штраф.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Під час винесення постанови відносно порушника він почав рух та здійснив наїзд автомобілем на одного з патрульних.

18 жовтня близько 13:15 автопатруль на автошляху "Київ-Харків-Довжанський", біля села Травневе Харківського району, зупинив за перевищення швидкості автомобіль Suzuki Jimny.

Під час винесення відносно порушника 1975 року народження постанови про накладення адміністративного стягнення за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху), водій почав рух та наїхав автомобілем на одного з патрульних.

Поліцейський був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Порушника затримали.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Читайте такожНаїзд на людей та спроба самосуду: у Мелітополі легковик "вискочив" на тротуар (фото, відео)Нагадаємо, у Дніпрі патрульні поліцейські під час переслідування мотоцикліста збили жінку.

У поліції стверджують, що патрульні одразу ж викликали "швидку" та почали надавати домедичну допомогу потерпілій.

Автор: Денис Прядко