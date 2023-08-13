Обірваний дріт, за який взявся руками постраждалий, звисав зі стовпа.

На Харківщині внаслідок удару струмом від обірваного дрота загинув 14-річний хлопчина.

Як повідомили у обласній поліції, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за цим фактом.

Зазначається, що сьогодні, 13 серпня, до поліції зателефонувала 22-річна дівчина та повідомила, що у селі Довжик до неї звернулися двоє неповнолітніх та розповіли, що їх товариша вдарило струмом. Дівчина намагалась допомогти постраждалому, але 14-річний підліток помер.

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На місце події виїхала працівники поліції, які з’ясували, що хлопці прийшли купатися на ставок. Поруч висів обірваний дріт, за який і взявся руками постраждалий.

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У березні цього року стало відомо про інший трагічний випадок на Київщині, коли дітей уразило струмом. Так, у місті Вишневе хлопці на залізничному вокзалі залізли на дах товарного потяга, де їх обох уразило електричним струмом. Внаслідок події один з хлопців загинув на місці, а його товариш отримав опіки обличчя 1-го ступеня та гострий шок.

Як розповіли працівники залізниці, хлопці намагалися зробити селфі на вагонах. І це, на жаль, коштувало одному з них життя.

Цього місяця також поліція Харківщини інформувала про загибель дитини внаслідок того, що вибухнув планшет. Загинула 11-річна дівчинка. Пристрій, який перебував на зарядці, вибухнув у неї в руках.

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