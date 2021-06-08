Хлопчик знайшов у помешканні пневматичну гвинтівку та випадково натиснув на гачок.

На Херсонщині поліція притягне до відповідальності батьків 9-річного хлопчика, який поранив з пневматичної гвинтівки свою бабусю.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Згідно з інформацією, вчора, 7 червня, вранці в поліцію надійшло повідомлення, що в одному з сіл області 9-річний хлопчик з пневматичної гвинтівки здійснив постріл у свою 60-річну бабусю.

На місці події поліцейські встановили, що хлопчик вранці прийшов в гості до своїх дідуся та бабусі.

«Жінка завела онука до літньої кухні, де малолітній знайшов за холодильником дідову пневматичну гвинтівку. Хлопець став її розглядати та випадково натиснув на гачок. Зброя виявилася зарядженою, стався постріл і куля влучила бабусі у м’які тканини біля шиї», - йдеться у повідомленні.

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Однак наразі вирішується питання про підготовку відносно батьків хлопчика адміністративних матеріалів і притягнення їх до відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП ("невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей").

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Автор: Світлана Макринська